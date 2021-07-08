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Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu"

08.07.2021 13:47

Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bilecik'te konuştu: "Pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadı" "Türkiye 21.

Bakan Pakdemirli: "Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bilecik'te konuştu:

"Pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadı"

"Türkiye 21. yüzyılda daha mutlu bir ülke olmaya aday bir ülke"

"Pandemi var, kuraklık var, birçok risklerimiz var, ama hakikaten Türkiye bu sınavların hepsini çok iyi atlattı"

"Yapmaya çalıştıklarımızın hepsini de baltalıyorlar"

Pakdemirli, İl Başkanı Yıldırım için yazdığı dörtlüğü okudu, salondan alkış sesleri yükseldi

BİLECİK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşanmadığı anlatarak, "Ama çok gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika sınırından tutun Avrupa sınırına kadar birçok ülke yağmalandı, camlar kırıldı, marketlerin önlerinde kuyruklar oldu. Sağlıkla ilgili krizler oldu, sağlık konusu yönetilemedi. Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" dedi.

Bakan Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililer bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün Bilecik'te olmaktan gurur duyuyorum. Teşkilatın her kademesinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak kendimi her zaman AK Parti İl Teşkilatlarında evimde hissediyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Memleketin dört bir tarafını ilmek ilmek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun verdiği ışıkla gezip, dolaşıp vatandaşımıza, milletimize hizmet şiarıyla, hak davasında onun yol arkadaşı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Serkan Başkanımızın İl Başkanlığını tebrik ediyorum ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'teki temsilcisi bu anlamda tüm partili kardeşlerimizi seçilmiş başkanımızın etrafında toplanmaya davet ediyorum. Kısaca bir hatırlatma olsun diye bir dörtlük yazdım. Gece geç saatlerde onu okuyacağım. Bilecik denince gözlerinde çakıyor kıvılcım/hizmet yolunda yapmaz hiçbir ayrım/Bilecik için kendisi büyük bir kazanım/davamıza sevdalı Başkanım Serkan Yıldırım" dedi. Bu esnada il başkanlığı binasında alkış sesleri yükseldi.

"Kayı'yı kaldırdılar ayıyı getirdiler"

Bakan Pakdemirli, konuşmasının devamında, "Burada yerel yönetimlerin ne yaptığı üç aşağı beş yukarı belli. Kayı'yı kaldırdılar ayıyı getirdiler. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar konuşur, iş yapmaz. Elbette vatandaşın verdiği oya sonuna kadar saygımız var. Onlar ne yaptıysa doğru yapmıştır. Başımızın üstündedir. Ama vatandaşımızın gönlüne girmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Zaman su gibi akıyor. Dün haziran seçimleriydi bugün 3 senesini geride bırakmış olduk. Önümüzde bir iki senemiz daha var ondan sonra belediye seçimlerimiz var. Gerçekten bu seçimlere iyi hazırlanmamız lazım. Serkan başkanla beraber bu seçimlere hazırlanıyor olacağız. Serkan başkanla bu seçimlere giriyor olacağız. Partimizin her kademesindeki arkadaşımızın Serkan başkanın etrafında toparlanıp, oda kavrayıcı ve kapsayıcı olacak. Bilecik'te eğer varsa partimizde aramızda küs, kırılmış olan arkadaşlarımız varsa bunların hepsini toplayacağız" dedi.

"Türkiye 21. yüzyılda daha mutlu bir ülke olmaya aday bir ülke"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasının devamında, Türkiye bugün bazı sıkıntılar yaşamakla beraber sınırların dört bir tarafı yangın içerisinde olduğunu belirterek, "Ortadoğu'da yangın var, Kafkasya'da yangın var. Güney Kıbrıs'ta yangın var. Her tarafta Türkiye ağır bir ateş altında ama şunu ifade etme isterim 21. yüzyılda Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliğinden daha fazla pay almaya, daha fazla gelir almaya, daha mutlu bir ülke olmaya aday bir ülke. Ama şu sıkıntılı zamanları bir ve beraber olarak Ak Parti, Cumhur İttifakı camiası çerçevesinde mutlaka geçiyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi görevlerin hepsi gelip geçicidir. Önemli olan hak ile batılın davasında hakkın yanında olmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olmak bence çok daha önemli. Türkiye'nin istiklali, istikbali ve bekası ve geleceğe yönelik 20. yüzyılda yerimiz doğru yerdir. Safımız doğru saftır. Hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yol arkadaşıyız, onu bu yolda yalnız bırakmayacağız" diye belirtti.

"Türkiye bu sınavların hepsini çok iyi atlattı"

Bakan Pakdemirli, ülke olarak zor bir dönmeden geçildiği anlatarak, "Pandemi var, kuraklık var, birçok risklerimiz var ama hakikaten Türkiye bu sınavların hepsini çok iyi atlattı. Bakın gıda ile alakalı bir kriz yanşadık mı, yaşamadık. Marketlerde herhangi bir ürünün eksikliğini yaşadık mı, hayır. Ama çok gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika sınırından tutun Avrupa sınırına kadar birçok ülke daha yağmalandı. Camlar kırıldı, marketlerin önlerinde kuyruklar oldu. Sağlıkla ilgili krizler oldu, sağlık konusu yönetilemedi. Çok sayıda vakalar oldu. Çok sayıda insan kayıplarımız oldu. En nihayetinde Türkiye'nin insana verdiği değeri Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu" dedi.

"Yapmaya çalıştıklarımızın hepsini de baltalıyorlar"

Pakdemirli, konuşmasının devamında muhalefeti eleştirerek, "Karşımızdakilerin kapasitelerinin de belli bir seviyede olması bizim avantajımız ama bu bizi rehavete kaptırmamalı. Biz her gün çalışmaya devam etmemiz lazım. Karşıdakiler hiçbir zaman şunla gelmiyorlar ve siz şunu yaptınız biz bunu daha iyi yaparız, siz 100 köprü yaptınız biz 150 köprü yaparız. Siz 10 tane baraj yaptınız biz 20 tane yaparız, 5 tane dünyanın en iyi havalimanını yaptınız biz 10 tane yaparız gibi hiçbir zaman söylemle gelmiyorlar. Aksine yapmaya çalıştıklarımızın hepsini de baltalıyorlar. Şimdi 3 gerdanlığımız var Marmara'da, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan köprüleri. Her bir köprünün yapımında başta muhalefet CHP olmak üzere bunların yapımına karşı çıktılar. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken ağaç mağaç meselesi derken dediler ki bunu yapmayacaksınız. Getirdiler önümüze. Avrasya Tüneline de karşı çıktılar, her şeye çarşı çıktılar. Sayın bakanım çıktı doğalgaz aramaya, dediler ki 'Doğalgazı aramayın kardeşim boşa masraf ediyorsunuz.' Yani bugün Türkiye'de iyi anlamda ne yapıldıysa hepsine karşı çıktılar" dedi.

"Biz 'S400'leri alacağız' dedik, aldık ve sözümüzden geriye de dönemedik"

Bakan Pakdemirli son olarak Türkiye'deki yarımlardan bahsederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olmasaydı 30 yıldır işgal edilen Karabağ kurulur muydu? Hayır. Peki, PKK bitme noktasına gelir miydi? Kapalı baraj açılır mıydı? FETÖ bitme noktasına gelir miydi? Ayasofya'da namaz kılabilir miydik? Taksim'de cami açabilir miydik? Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin büyük bir projesi olabilir miydi? Göklerde uçan İHA'lar, SİHA'lar bugün İsrail de dahil olmak üzere bunlara imrenirler miydi? Uluslararası medyada Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu söylerler miydi? Şehir Hastaneleri olur muydu? Şimdi birçok ilimizde var. En başta çok eleştirildi, bugün en çok kullanılan yine onlar. Biz 'S400'leri alacağız' dedik, aldık ve sözümüzden geriye de dönemedik. Bütün bunların hepsi artık bölgede dik duran bir ülke olduğunu, dik duran bir lider olduğunu ve bu lider sayesinde Türkiye'nin bundan sonra Dünya'da daha fazla sözü ve gücü olacağını göstergesi" dedi.

Bakan Pakdemirli: Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu
Bakan Pakdemirli: Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu
Bakan Pakdemirli: Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu
Bakan Pakdemirli: Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu
Bakan Pakdemirli: Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Pandemi sürecini Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği tekrar ortaya çıkmış oldu' - Son Dakika


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