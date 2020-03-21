Bakan Pakdemirli: Park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır - Son Dakika

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Bakan Pakdemirli: Park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır
6 saat önce
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan yeni karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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