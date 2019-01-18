Bakan Pakdemirli, Rus Mevkidaşı Patrushev ile Görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:07 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu
Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!