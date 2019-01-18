Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Rus Mevkidaşı Patrushev ile Görüştü

Bakan Pakdemirli, Rus Mevkidaşı Patrushev ile Görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı.

- Görüşmeden detaylar BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Berlin'de bu yıl 11'inci kez "Messe Berlin" fuar alanında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na katıldı. Bakan Pakdemirli forum kapsamında Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Dimitri Patrushev ile bir görüşme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Berlin, Güncel
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