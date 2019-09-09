Son Dakika Haberleri: - Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı
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- Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı ROSTOV ON DON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Taganrog kentindeTürkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı BE-200'ü kullandı.

Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı ROSTOV ON DON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Taganrog kentindeTürkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı BE-200'ü kullandı.

- Bakan Pakdemirli, Rusya'dan alınması plananan yangın söndürme uçağını BE-200'ü kullandı

Bekir Pakdemirli, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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