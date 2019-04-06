Bakan Pakdemirli, Sabiha Nineye Buzağılı İnek Hediye Etti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Denizli'de uçurumdan düşüp, telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan Sabiha Özel'e (70) buzağısı bulunan inek hediye etti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Denizli'de uçurumdan düşüp, telef olan ineği için büyük üzüntü yaşayan Sabiha Özel'e (70) buzağısı bulunan inek hediye etti. Teslimat yapılırken Sabiha Özel ile telefonla görüntülü konuşan Bakan Pakdemirli, her zaman yanında olduğunu söyledi.



Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, perşembe günü, otlarken uçurumdan düşüp, telef oldu. İneğinin ölümü üzerine Özel, büyük üzüntü yaşadı. Özel'in ineğinin başında gözyaşı döktüğü o an ise, bir komşusu tarafından görüntülenerk sosyal medyaya yüklendi. Fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı.



Sabiha Özel'in üzüntüsünden haberdar olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne talimat vererek bir inek gönderilmesini istedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, inek ve buzağısını hemen kamyonete yükleyip, Altındere Mahallesi'ne götürdü. İnek ve buzağısı, Özel'e teslim edildi. Oldukça mutlu olan Özel, "İneğim telef olunca çok üzülmüştüm. Ama şimdi bakanımız bana inek göndermiş, çok mutlu oldum" dedi.



Bakan Pakdemirli, ineğin teslim edilmesinin ardından Sabiha Özel ile telefonla görüntülü konuştu. Bakan Pakdemirli, "Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme, ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizle de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda olacak" dedi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, ineğin teslim edildiğini ve bundan sonra da yem desteği yapacaklarını da söyledi. - Denizli

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