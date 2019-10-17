Bakan pakdemirli sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin...
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BAKAN PAKDEMİRLİ SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
BAKAN PAKDEMİRLİ SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR (Ek görüntü)
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