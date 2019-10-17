Son Dakika Haberleri: Bakan pakdemirli sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin...
Son Dakika Güncel Bakan pakdemirli sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin...

Bakan pakdemirli sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin...

1 saat önce

BAKAN PAKDEMİRLİ SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR (Ek görüntü)

BAKAN PAKDEMİRLİ SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR MALİYETİYLE HÜKÜMETLERİN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR (Ek görüntü)

Bakan pakdemirli sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolar maliyetiyle hükümetlerin...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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