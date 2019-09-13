Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
1 saat önce
Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:24 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
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