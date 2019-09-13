Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
Son Dakika Genel Haber

Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Sakarya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin Diyarbakır'daki hain tuzağında şehit olanların sayısı 7'ye yükseldi
Bakan Soylu, Diyarbakır şehitlerinin taziyesine katıldı İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 21:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]