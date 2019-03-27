Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Sarıgöl'de CHP'yi Eleştirdi

Bakan Pakdemirli Sarıgöl'de CHP'yi Eleştirdi

1 saat önce

Manisa programları kapsamında ziyaret ettiği Sarıgöl'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin tek bir projesi var. Türkiye'ye ikiye bölme projesidir" dedi.

Bakan Pakdemirli Sarıgöl'de CHP'yi Eleştirdi, System.String[]
Manisa programları kapsamında ziyaret ettiği Sarıgöl'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " CHP'nin tek bir projesi var. Türkiye'ye ikiye bölme projesidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mitinge katıldı. Miting öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ile Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Necati Selçuk, Sarıgöl'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Mitingde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CHP'yi eleştirerek, "Manisa'da üç tane bakan var. 'Ne kadar projeleriniz varsa getirin' dedik Manisa ve Sarıgöl avantajı hizmetleri daha hızlı olarak sizlere layık olmaya çalışacağız. Sultaniye üzümü markası alındı. Hayırlı olsun. Üzüm satışları iyi olmazsa Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üzüm alımları yapılacak. Bizim çalışmalarımıza çamur atmaya çalışan partiler var. CHP'nin tek bir projesi var. Türkiye'yi ikiye bölme projesidir. Ülkemiz tektir, bayrağımız tektir, dilimiz tektir. Milletimiz bu seçimlerde yine çamur atanlara dersini verecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ile birlikte Cumhur İttifakı adaylar vatandaşları selamladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Manisa, Sarıgöl, Politika
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