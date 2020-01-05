Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor.

Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Pakdemirli, zamanın donduğu, "Allahuekber" nidalarının dağlara kazındığı yerde şehitlerin yanında olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, her zaman son nefeste bile hayat bulduğunu ifade eden Pakdemirli, "105 yıl evvel anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine kar düştü. Kafkas Cephesi'ni savunmak için başlattığımız harekat, hepimiz için bir beyaz hüzün olarak hafızalarımızda durmakta ve bu hüznü unutmamalıyız. Seferlerimizi, zaferlerimizi hatırladığımız kadar, Sarıkamış'ı da hatırlamalıyız." dedi.

"Bu dağlar bizimdir, gençler sahiplensin"

Pakdemirli, yüreğinde vatan ve iman aşkı olan bir milleti kimsenin hiçbir zaman yenemeyeceğini belirterek, gençlere yönelik Bakanlığının yaptığı faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlerden, ecdadın şehit düştüğü dağları unutmamasını ve sık sık ziyaret etmesini isteyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu dağlar bizimdir, gençler sahiplensin. Bu topraklar bizimdir, gençler vazgeçmesin. Bugün burada, verdiğimiz her emeğin değdiğini bu kış gününde gördük. Bu kadar gencin şehitlerine yürüdüğünü görünce 105 yıl önceki o ruh halinin halen dipdiri olduğunu söylemek mümkün. Türkiye şehitlerine, yiğitleriyle yürüyor. Bu gençlikle Türkiye 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyor. Allah sizlerden razı olsun. Biz yeryüzü cennetlerinin her birinde şanla yetişmiş, şerefle yetişmiş bir milletiz."

Protokol konuşmalarıyla son bulan törende, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatların gökyüzündeki nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi.

Bekir Pakdemirli, Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir"
AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü Pompeo: "Vekil güçler kullanarak ülkenizde güven içinde oturamazsınız"

Son Dakika Haberleri
22:02 Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu... - Son Dakika
22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak başta olmak üzere oluşturduğu riskleri kaygıyla takip ediyoruz" - Son Dakika
22:00 İran hükümeti: "Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz" - Son Dakika
22:00 Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi - Son Dakika
21:56 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 22:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]