Bakan Pakdemirli Seferihisar'da inceleme yaptı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Seferihisar'da inceleme yaptı

07.11.2020 13:13
Bakan Pakdemirli Seferihisar'da inceleme yaptı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından Seferihisar ilçesinde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremin ardından Seferihisar ilçesinde incelemede bulundu.

Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Alpay Özalan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile ilk olarak Müşerref Hepkon İlkokulu'na gitti.

Pakdemirli ile Yıldırım, okul bahçesinde 30 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.

Sığacık 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki koordinasyon merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, esnafı ziyaret edip, taleplerini dinledi ve fotoğraf çektirdi.

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy'dan da bilgi alan Bakan Pakdemirli, balıkçılara 500 ağ dağıttı.

Pakdemirli ve beraberindekiler, Sığacık Mahallesi'nde yaşanan kısmi tsunami nedeniyle boğulan 87 yaşındaki Fatma Erçetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yıldırım, Kuran-ı Kerim okudu ve dua edildi.

"Şimdi artık yaraları sarma, hayatı normale döndürme zamanı"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, depremin ardından Bayraklı ilçesinde enkaz altında kalanların yüzde 50'sinin kurtarıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarında yer alan tüm kurumlara teşekkür etti.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaların hayatı normalleştirme yolunda devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Açıkta ve aç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Bununla ilgili tüm çalışmalar yapıldı. Şimdi artık yaraları sarma, hayatı normale döndürme zamanı İzmir'de. Hasar görmüş binaların dönüşümü konusunda İzmir'e örnek olabilecek kentsel dönüşüm projesinin başlatılması konusunda 3 bin dönümlük araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis ettik."

Bakan Pakdemirli, Seferihisar'daki esnafın sorunlarının giderildiğini dile getirerek, "Özellikle şunu söylüyorlar, biz gerekli hazırlığımızı, temizliğimizi yaptık. Dükkanlarımızı temizledik, boya badanalarımızı bitirdik. Tekrar tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı Seferihisar'a normal hayatlarına, alışverişe, yeme içmeye bekliyoruz diye mesajları oldu." dedi.

İlçedeki balıkçılarda hasar olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Hem teknelerdeki hem ağlardaki hem kooperatifimizin hasarları konusunda gereğini yapacağız. Ödemeleri önümüzdeki hafta içerisinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

"Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiğini, küçük çaplı tsunaminin oluştuğu Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Tüm bu bölgede depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerin depremin izlerini silmek için çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Bundan sonra artık geleceğe odaklanmak, normal hayata dönmek için adımları atmak kalıyor." dedi.

Yıldırım, ilçede hasarlı binanın olmadığına, sadece kısmi tsunamiden dolayı hasarların bulunduğuna işaret ederek, "Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. En güzelini en iyi şekilde yapmaya muktediriz. Devletimiz büyüktür, Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili ilk andan itibaren tüm kabine üyelerini buraya seferber etti. Biz de İzmir milletvekilleri olarak ilk andan itibaren depremde hemşehrilerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Seferihisar, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Seferihisar'da inceleme yaptı - Son Dakika


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