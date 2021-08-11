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BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK

11.08.2021 17:44

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, "Meteorolojik olarak baktığımızda belki 50-100 yılda yaşanmayan afetle karşı karşıyayız. HES ile ilgili problem yok" derken, Dönmez ise " Kastamonu, Sinop ve Bartın şehirlerimizde aşırı sel felaketi ile etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun. Aşırı yağışlar nedeniyle kesintiler var. Bir kısmı hasar bir kısmı tedbir amaçlı kesintiler oluştu" diye konuştu.

Marmaris Öğretmenevi'nde kurulan Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısı sonrası Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bazı sosyal medya platformları ve haber kaynaklarında HES'lerden kaynaklı taşkınların problem olduğunun söylendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta doğal afetle karşı karşıya kaldık. Meteorolojik olarak baktığımızda belki 50-100 yılda yaşanmayan afetle karşı karşıyayız. Rekor olarak bazı yağışlar kaydedilmiş. Bartın Ulusceyüpler köyünde son 24 saatte metrekareye 302 kilograma düşmüş. En düşük yağış 54 kilogram olarak kaydedildi. Kastamonu ve Bartın köylerinde çok ciddi yağışlar ile karşı karşıya kalındı. Kastamonu'nda bazı internet sitelerinde sel nedeni HES ile alakalı bir problem olduğu söyleniyor. Burada HES ile ilgili problem yok. 'HES Berke Santrali'nin regülatör kapakları taşkın esnasında açılıyor ve sel bundan patladı' diyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler selin sebebi yerine bana göre mağduru oluyor. HES'ler negatif olarak etkileniyor. Taşkına sebebiyet verecek regülatör değildir, su eviyesi şu an çok yüksek. Mevcut taşkında, tesislerimizin üstüne çıkan gayrinizami doğalın dışında su akışı var. 3 bakan bölgeye hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bartın'a hızlı şekilde yola çıktı. Bakan yardımcıları, DSİ ve birçok görevlimiz bölgeye sevk edildi. İnşallah ilerleyen saatlerde konu ile alakalı daha fazla bilgi alınacak. Bizim buradaki koordinasyonumuz devam ediyor" diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: SANTRALİN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sel olan şehirlerde elektrik dağıtım şirketlerinin müdahale etmeye başladığını kaydeden Bakan Dönmez de "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı sel felaketi ile etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun. Aşırı yağışlar nedeniyle kesintiler var. Bir kısmı hasar bir kısmı tedbir amaçlı kesintiler oluştu. Kastamonu'nda yer alan 30 megavat gücünde Berke HES alakalı olarak işletme yetkilileri ile temaslarda bulunduk Herhangi bir yapısal deformasyon olmadığı söylendi. Aşırı yağıştan dolayı regülatörün üzerinden su aşmış durumda. Santralin etkilenmesi söz konusu değil. Arkadaşlarla ilgili koordinasyonu sağlıyoruz. Bakanlığımdan yetkililer yerinde incelemelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre kamuoyunu bilgilendirmeyi devam edeceğiz" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK
BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK
BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK
BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK

Karadeniz, Marmaris, HES, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN PAKDEMİRLİ: SEL FELAKETİNDE HES İLE İLGİLİ PROBLEM YOK - Son Dakika


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