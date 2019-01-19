Bakan Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı ile Görüştü
34 dakika önce
- Bakan Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec ile görüştü.
- Bakan Pakdemirli, Slovenya
Tarım Orman ve Gıda Bakanı ile görüştü
BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec ile görüştü. Almanya
'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin
'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec ile Türkiye
Büyükelçiliğinde görüştü.
İki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikalarının konuşulduğu görüşmede Bakan Pakdemirli, Türkiye'de yakın zamanda kullanıma başlanacak olan ve büyükbaş hayvanların takibini yapacak elektronik kulak küpesi hakkında da Slovenyalı mevkidaşına bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:25 Kaynak: İHA
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