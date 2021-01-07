Bakan Pakdemirli: "1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz"

07.01.2021 11:43

Bakan Pakdemirli: "1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz" "Son 2,5 yılda 35 bin projeye 3,3 milyar lira destek verdik, kırsalda 104 bin istihdam sağladık" "IPARD kapsamında son 10 yılda 11 milyar liralık yatırım yaptık, 70 bin yeni...

Bakan Pakdemirli: "1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz"

"Son 2,5 yılda 35 bin projeye 3,3 milyar lira destek verdik, kırsalda 104 bin istihdam sağladık"

"IPARD kapsamında son 10 yılda 11 milyar liralık yatırım yaptık, 70 bin yeni istihdam oluşturduk "

IPARD yatırımlarında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-2 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10'uncu başvuru çağrısı tanıtım toplantısında konuştu. "Türkiye'nin kalkınması, kırsalın kalkınmasından geçer" diyen Bakan Pakdemirli, önemli bir hibe programı olan IPARD'da 10'uncu başvuru çağrısı çerçevesinde toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi için 15 Şubat'ta başvuruların başlayacağını duyurdu. Bugün nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin yaşadığı kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Ekonomik Yatırımlar, IPARD, ORKÖY ve Uzman Eller projeleriyle kırsalı dört bir koldan destekliyoruz. Bu projeler sayesinde son 2,5 yıldır toplam 35 bin projeye 3,3 milyar lira destek verdik, kırsalda 104 bin vatandaşımıza istihdam sağladık" dedi.

Kırsalda çok yönlü kalkınmanın esas alınarak yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınmanın amaçlandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu kapsamda IPARD destekleri ile kırsaldaki üretim zincirinin tüm halkalarının birbirine bağlandığını ifade etti. Pakdemirli, "Bir taraftan süt ve besi çiftliklerine destek verirken, diğer taraftan bu hayvanların hijyenik şartlarda kesildiği mezbahalara, etlerin parçalanıp işlendiği tesislere, sütün peynire, yoğurda dönüştüğü işletmeler de destek oluyoruz" diye konuştu.

"IPARD kapsamında son 10 yılda 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk"

IPARD kapsamında 42 ilde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanıyor. Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında son 10 yılda önemli mesafeler katedildiğini bildirdi. Sağlanan 5,1 milyar lira hibe ile 16 bin 103 projeyi desteklediklerini açıklayan Pakdemirli, "Kırsalda 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk. Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında IPARD'ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz" dedi.

"Toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi hayırlı olsun"

Bakan Pakdemirli, IPARD-2 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında verilecek hibe miktarını da açıkladı. Pakdemirli, "Bugün itibarıyla IPARD-2 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bu hibe paketi ile kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, IPARD-2 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında desteklenecek sektörleri şu şekilde sıraladı:

"45 milyon avro bütçeli hayvansal üretimi içeren 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri' altında süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler ve yumurta üreten tarımsal işletmelere destek sağlıyoruz. Bu sektörlerde yatırımın 500 bin avroya kadar olan kısmına destek vereceğiz. Hibe oranlarımız ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ila yüzde 70 arasında olacaktır. 80 milyon avro bütçeli işleme ve pazarlama yatırımlarının içeren 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri' altında ise süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları destekliyoruz. Bu sektörlerde yatırımın 3 milyon avroya kadar olan kısmı desteklenecektir. Hibe oranlarımız ise yüzde 40 ila yüzde 50 arasındadır. "

Bakan Pakdemirli, son 2,5 yılda IPARD kapsamında birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini bildirerek, toplam 533 milyon avroluk başvuru çağrısına çıkıldığını kaydetti.

IPARD yatırımlarındaki vergi muafiyeti ile destek miktarı daha da artıyor

IPARD-2 10'uncu başvuru çağrısında yeni işletme kurulumu ile kapasite büyütme, modernizasyon ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan yatırımların hibe kapsamında olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 4 harcama kalemine destek verileceğini belirterek, "Bunlar; yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje, danışmanlık ve çizim işleri için hizmet alımı ile AB görünürlüğünü gösteren pano ve tabela alımıdır" dedi.

IPARD yatırımlarında toplam 1,8 milyar lira vergi muafiyeti uygulanacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, uygulanan vergi muafiyetleri de dikkate alındığında yatırıma verilen destek miktarının daha da arttığını söyledi.

IPARD yatırımlarında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesini toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır" açıklamasında bulundu.

Online gerçekleşen toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak ve çok sayıda çevrimiçi davetli katıldı.

Bugün itibarıyla proje hazırlama süresi başlarken, proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak. Projelerin son teslim tarihi hayvansal üretimi içeren "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri" için 16 Mart, işleme ve pazarlama yatırımlarının içeren "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri" için ise 23 Mart olacak. Hazırlanan projeler son teslim tarihinden önce TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilecek.

Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz
Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz
Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz
Bakan Pakdemirli: 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz

İstihdam, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz' - Son Dakika


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