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BAKAN PAKDEMİRLİ: SON 4 GÜNDE ÇIKAN 101 ORMAN YANGINININ 91'İ KONTROL ALTINDA - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: SON 4 GÜNDE ÇIKAN 101 ORMAN YANGINININ 91'İ KONTROL ALTINDA

31.07.2021 23:15
BAKAN PAKDEMİRLİ: SON 4 GÜNDE ÇIKAN 101 ORMAN YANGINININ 91'İ KONTROL ALTINDA

?Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 101 orman yangının 91'inin kontrol altına alındığını, 10 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 101 orman yangının 91'inin kontrol altına alındığını, 10 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin Twitter hesabından paylaşımında bulundu.

Pakdemirli, zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgara rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesinin canla başla sürdüğünü dile getirdi.

28-31 Temmuz 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son durum şöyle:

Antalya'da çıkan 12 yangının 9'u, Mersin'de çıkan 7 yangının 5'i, Muğla'da çıkan 7 yangının 3'ü ile Adana'da 20, Aydın Söke'de 1, Balıkesir'de 2, Bilecik merkezde 1, Bingöl Kiğı'da 1, Bitlis Mutki'de 1, Bursa'da 2, Çanakkale Yenice'de 1, Çorum Oğuzlar'da 1, Diyarbakır'da 2, Edirne Keşan'da 1, Hatay İskenderun'da 3, Isparta Eğirdir'de 1, İstanbul'da 1, İzmir'de 5, Kahramanmaraş'ta 5, Karaman merkezde 1, Kastamonu'da 4, Kayseri Yahyalı'da 1, Kırklareli Vize'de 2, Kilis merkezde 1, Kocaeli'nde 2, Kütahya'da 3, Manisa'da 4, Osmaniye'de 4, Sakarya'da 3, Şanlıurfa Eyyübiye'de 1 olmak üzere toplam 91 orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da 3 ( Manavgat, Akseki ve Gazipaşa), Mersin Silifke'de 2, Muğla'da 4 ( Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas) ve Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 10 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Bekir Pakdemirli, Antalya, Twitter, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAKAN PAKDEMİRLİ: SON 4 GÜNDE ÇIKAN 101 ORMAN YANGINININ 91'İ KONTROL ALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ: SON 4 GÜNDE ÇIKAN 101 ORMAN YANGINININ 91'İ KONTROL ALTINDA - Son Dakika
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