Bakan Pakdemirli: "Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı"

10.01.2021 14:41
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi tarafından çevrimiçi düzenlenen Tarım Eğitiminin 175. Yılı kutlama programına katıldı.

Tarım ile bilginin önemini çok iyi kavramış toplumların daima önde, belirleyici ve tetikleyici olacağını belirten Bakan Pakdemirli, bu asrın artık 'tarımın bilgiyi pratik etme asrı' olduğunu, tarıma, teknolojiyi, modern yöntemleri, kısacası bilgiyi hakim kılanların markalaşabileceğini, sürdürülebilirliği sağlayacağını, verimi ve kaliteyi yükselteceğini açıkladı.

"Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı"

Tarımda, son 18 yılda bu bilinçle, güçlü bir altyapı oluşturulduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, bununla beraber, son 2.5 yıldaki projelerle de pandemi gibi zorlu bir sürecin başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli, pandeminin başlamasıyla, tarımsal destek ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar, tam 101 tedbirin hayata geçirildiğini belirtti. Pakdemirli, "Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkanlarla, tarım sektörü iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. 2020'de en son açıklanan 3'üncü çeyrekte yüzde 6,2, ilk 3 çeyrek ortalamasında ise yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme gösteren tarım sektörü, ekonomimize büyük katkı sağladı. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde hamdolsun, tarımsal hasılada bugün, Avrupa'da birinci, dünyada ilk ondayız" dedi.

"AR-GE çalışmaları için yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz"

Bilgi ve teknoloji kullanımını tarımda ön sırada tuttuklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, bunun için güçlü bir alt yapının olduğunu da belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 60 araştırma enstitümüz, 210 bin dekar arazimiz, 248 laboratuvarımız, yaklaşık iki bini akademik seviyede olmak üzere, toplam 6 bin 336 personelimiz ile ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz. Dünyanın 3'üncü büyük Tohum-Gen Bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, ülkemizin katkısıyla devam ediyor. Son 2.5 yılda da yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçilerle buluşturduk ve ülke tarımına kazandırdık."

"Genç çiftçi projesine, 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık"

Bakan Pakdemirli, çiftçi nüfusunun gençleşmesinin gelecek için oldukça önemli olduğunu da kaydetti. Pakdemirli, "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine, toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 98 proje sahibine toplam 9,7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Pilot uygulamalarını 4 ilimizde başlattığımız bu projeyi, inşallah bu yıl 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. IPARD I Programı kapsamında, hayvancılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2 bin 617 gencimiz, hibe desteği almıştır. IPARD II Programında ise, başvuruda bulunan genç çiftçi sayısı 12 bin 741'dir. Sözleşme ve ödeme işlemleri devam etmekte olup, hayvancılık sektöründe 345, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 genç çiftçimiz hibe desteği almıştır. Bu hafta içerisinde açıkladığımız IPARD-II 10. Çağrı ilanında, 1 milyar 250 milyon liralık destek ile gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi:

"Basın bir toplumun gözü kulağı sesidir. Bugün gelişen teknolojiyle sadece sınırlarımız içinde değil yurt dışında da ülkemizin sesinin etkin, güçlü ve doğru şekilde duyulması için çok önemli bir görev yapmaktalar. Toplumun aydınlatılması ve haber alma hürriyetimizin sağlanmasında ve her şartta özveriyle görev yapan basın ve yayın ilkelerine tarafsız bir şekilde uyan tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Görevini yaparken vefat eden basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Çiftçi, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştı' - Son Dakika


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