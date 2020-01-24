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Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek.
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak"
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