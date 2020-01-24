Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek.

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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