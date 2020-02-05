Bakan Pakdemirli, "Su arıtma ve sertlik giderme tesislerini tamamlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, 'Su arıtma ve sertlik giderme tesislerini tamamlayacağız' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, "Su arıtma ve sertlik giderme tesislerini tamamlayacağız"

6 saat önce

Karabük heyetinin ziyaretinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabük ve Safranbolu'da arıtmayı ve taşkın koruma projelerini tamamlayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli,

Karabük heyetinin ziyaretinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Karabük ve Safranbolu'da arıtmayı ve taşkın koruma projelerini tamamlayacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'den oluşan Karabük Heyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti.


Ziyarette Bakan Pakdemirli'ye, DSİ yatırımları, Safranbolu içme suyu arıtma projesi, Karabük İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi, Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlükleri, Eğriova Göleti, Baklabostan Tabiat Parkı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin Karabük'te şube açmasına yönelik bilgiler verildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pakdemirli: 'Bu projeler önemli projeler. Karabük önem verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle çalıştığımız illerimizden bir tanesi. 2020 yılı içerisinde Safranbolu İçme Suyu Arıtma Tesis ile Karabük Merkez Sertlik Giderme Tesisinin yapımına destek vererek tamamlayacağız. Ayrıca devam eden taşkın koruma projelerini de tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız. Karabük Orman zengini bir ilimiz Orman sanayisinin daha da gelişmesi ve diğer projelerle ilgili elimizden gelen desteği vereceğiz' dedi. - KARABÜK

Bekir Pakdemirli, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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