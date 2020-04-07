Bakan Pakdemirli: "Su sıkıntısı öngörülmüyor" - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: "Su sıkıntısı öngörülmüyor"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 1 Ekim 2019 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda yeterli su bulunduğunu söyledi.

İşletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve diğerleri sulama maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

HİÇ YAĞIŞ OLMAMASI DURUMUNDA BİLE İSTANBUL'UN 7 AYLIK SUYU VAR

4 Büyükşehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağını ifade eden Pakdemirli, " İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibariyle 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibariyle halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor. Ankara'da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"HEM HİJYENİN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ HEM DE İSRAF EDİLMEMELİ"

2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini vurgulayan Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğinin altını çizerek "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda, ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak peyderpey hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

(Emin Kuvat/İHA)

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

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