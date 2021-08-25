Üye Girişi
1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI - Son Dakika

1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI

25.08.2021 11:07
1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI, System.String[]

SUYUN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDITarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda çalışma grubu toplantıları tamamlandı.

SUYUN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda çalışma grubu toplantıları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Su Şurası çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Suyun verimli kullanımından havza yönetimine kadar tüm yönleri ile su konusunu masaya yatırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Şurası Çalışma gruplarının toplantıları tamamladığını, bundan sonra raporların yazılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Dr. Pakdemirli, Su Şurası kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız ile birlikte, 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyelerinden yetkililer, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1. 631 katılımcı fikir ve önerilerini sunarak suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı. Şura kapsamında 11 ayrı çalışma grubu oluşturduk.

Bu gruplar su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıkları olarak belirlenmişti. "

BİREYSEL FARKINDALIĞA AĞIRLIK VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Su Şurası kapsamında çeşitli tedbirler önerildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, Su Şurası'nda gündeme gelen konular aynı zamanda Su Kanunu'nun çıkarılmasına da referans olacağını belirterek şunları söyledi:

"Çalışma grubu toplantılarında, su iletimindeki kayıp kaçakların azaltılması, atık suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın artırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sulama sistemleriyle sulama verimliliğinin yükseltilmesi, gıda üretimi ve tarımsal hasılatta verimin artması, su ayak izinin belirlenmesi ve eğitim çalışmalarının artırılması için önerileri aldık. Bu öneriler rapora dönüşecek ve Su Kanunu için önemli bir gerekçe oluşturacak"

HAVZA YÖNETİM PLANLARINDA BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Su Şurası'nda, su ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlar ve yatırım programları yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ekoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal fayda bakımında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacıyla Nehir Havza Yönetim planları hazırladık. Havzaların su kalitesi ve miktarı bakımından mevcut durumu ile su yönetimindeki önemli ve öncelikli konular tespit edildi. Bu konuların havzada meydana getirdiği etkiler su kalitesi ve miktarına yönelik izleme çalışmaları yürütülüyor. İzleme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek havzanın su kalitesi ve miktarı ile ilgili durum tespiti yapılıyor. Sonrasında da yerüstü ve yeraltı sularının iyi duruma getirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek. Böylece Nehir Havza Yönetim Planları nihai hale getirilerek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe girmesini planlıyoruz. "

1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI
1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Bekir Pakdemirli, Kamu, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
Alaçatı cinayetinin şüphelisi olay anını anlattı: Alpay Kalyon küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım 10:42 Alaçatı cinayetinin şüphelisi olay anını anlattı: Alpay Kalyon küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim 10:30 Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim

Son Dakika Haberleri
12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Piyasa değeri 250 bin lira! Hastane camından giren hırsız, kanser ilaçlarını çaldı Piyasa değeri 250 bin lira! Hastane camından giren hırsız, kanser ilaçlarını çaldı         
12:37
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı Süt fiyatlarındaki artış vatandaşı şaşırttı! 1 litre sütün fiyatı 9 liraya ulaştı         
10:31
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi         
19:39
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 12:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement