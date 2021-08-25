1.SU ŞURASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI TAMAMLANDI - Son Dakika

SUYUN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda çalışma grubu toplantıları tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Su Şurası çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Suyun verimli kullanımından havza yönetimine kadar tüm yönleri ile su konusunu masaya yatırdık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Şurası Çalışma gruplarının toplantıları tamamladığını, bundan sonra raporların yazılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Dr. Pakdemirli, Su Şurası kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız ile birlikte, 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyelerinden yetkililer, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1. 631 katılımcı fikir ve önerilerini sunarak suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı. Şura kapsamında 11 ayrı çalışma grubu oluşturduk.

Bu gruplar su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıkları olarak belirlenmişti. "

BİREYSEL FARKINDALIĞA AĞIRLIK VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Su Şurası kapsamında çeşitli tedbirler önerildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, Su Şurası'nda gündeme gelen konular aynı zamanda Su Kanunu'nun çıkarılmasına da referans olacağını belirterek şunları söyledi:

"Çalışma grubu toplantılarında, su iletimindeki kayıp kaçakların azaltılması, atık suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın artırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sulama sistemleriyle sulama verimliliğinin yükseltilmesi, gıda üretimi ve tarımsal hasılatta verimin artması, su ayak izinin belirlenmesi ve eğitim çalışmalarının artırılması için önerileri aldık. Bu öneriler rapora dönüşecek ve Su Kanunu için önemli bir gerekçe oluşturacak"

HAVZA YÖNETİM PLANLARINDA BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Su Şurası'nda, su ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlar ve yatırım programları yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ekoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal fayda bakımında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacıyla Nehir Havza Yönetim planları hazırladık. Havzaların su kalitesi ve miktarı bakımından mevcut durumu ile su yönetimindeki önemli ve öncelikli konular tespit edildi. Bu konuların havzada meydana getirdiği etkiler su kalitesi ve miktarına yönelik izleme çalışmaları yürütülüyor. İzleme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek havzanın su kalitesi ve miktarı ile ilgili durum tespiti yapılıyor. Sonrasında da yerüstü ve yeraltı sularının iyi duruma getirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek. Böylece Nehir Havza Yönetim Planları nihai hale getirilerek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe girmesini planlıyoruz. "