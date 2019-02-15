Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (4)

Bakan Pakdemirli Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (4)

17 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra, il merkezine geldi.

Bakan Pakdemirli Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (4), System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra, il merkezine geldi. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Bakan Pakdemirliyi bilgilendirdi. Bekir Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli namaz çıkışı, caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, vatandaşlara biberiye, defne ve fıstık çamı fidanları dağıttı. Yaşanan izdiham deneniyle fidan dağıtımı sırasında Pakdemirli'nin zorluk yaşadığı görüldü.

Bakan Pakdemirli sonrasında, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, bir tablo hediye etti. Bakan Pakdemirli daha sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek sektör buluşması toplantısına katılmak üzere üniversiteye geçti. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Yatağan, Muğla, Bekir Pakdemirli, Güncel
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