Bakan Pakdemirli: Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (3)

FİDAN DAĞITTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti.

FİDAN DAĞITTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Pakdemirli'yi bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli, namaz çıkışı caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce kurulan stantta biberiye, defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu da ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, tablo hediye etti. Pakdemirli, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Sektör Buluşması Toplantısı'na katılmak üzere üniversiteye geçti.



Cavit AKGÜN/MUĞLA,





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