Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (3)

Bakan Pakdemirli: Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (3)

5 dakika önce

FİDAN DAĞITTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti.

Bakan Pakdemirli: Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (3), System.String[]
FİDAN DAĞITTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yatağan ilçesinde zeytinyağı tesisini ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti. Bakan Pakdemirli, Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Mehmet Aldemir, çalışmaları hakkında Pakdemirli'yi bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, buradan cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne geçti. Pakdemirli, namaz çıkışı caminin de bulunduğu Kurşunlu Meydanı'nda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce kurulan stantta biberiye, defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu'nu da ziyaret etti. Dernek Başkanı Kadir Gümüş, kurum önünde karşıladığı Bakan Pakdemirli'ye, tablo hediye etti. Pakdemirli, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Sektör Buluşması Toplantısı'na katılmak üzere üniversiteye geçti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Su Ürünleri İhracatında 2023 İçin 2 Milyar Dolarlık Hedef Koyduk (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]