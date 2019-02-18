Bakan Pakdemirli Şubat Ayı Destekleme Rakamlarını Açıkladı

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Reynmen'in Bir Şakı Söylemek İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı

Ünlü Şarkıcı Gülşen, 7 Ayda 14 Milyon TL Kazanacak

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti