Bakan Pakdemirli: "Suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz"

23.03.2021 10:40
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Güneydoğu'da, Doğu'da GAP ve diğer projelerle hala yüzde 70-80 seviyelerine gelebilmiş değiliz. Önümüzde çok büyük yatırımlar var, ama bu yatırımları bir şekilde finanse edip üstesinden gelmemiz lazım.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Güneydoğu'da, Doğu'da GAP ve diğer projelerle hala yüzde 70-80 seviyelerine gelebilmiş değiliz. Önümüzde çok büyük yatırımlar var, ama bu yatırımları bir şekilde finanse edip üstesinden gelmemiz lazım. Ancak suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz, ancak suladıkça istediğimiz ürünleri üretebiliriz" dedi.

Tarım kanalı Agro TV medya sponsorluğunda, Webagron'un düzenlediği 22 Mart Dünya Su Günü'ne özel "Güvenilir Gıda Üretiminde Sürdürülebilir Su Yönetimi" temalı "Dünya Su Günü Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirveye video mesaj göndererek katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mart ayında başlayıp Ekim'de kapanışını gerçekleşecek bir Su Şurası yapacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, "2035'ten itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha kurak bir iklim bizi bekliyor olacak. 'Buna nasıl hazırlık yaparız? Tarımsal üretimi nasıl kaybetmeyiz? Nasıl daha ileriye götürürüz?' kısmı son derece önemli" dedi.

275 civarındaki baraja son 20 yılda 600 baraj eklediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Son 2,5 yılda da 75 baraj ekledik. Sürekli olarak barajları yaparak gidiyoruz. Bu bize meteorolojik kuraklığın olduğu dönemde tarımsal kuraklığı yaşamamızı gerektiriyor. Ege'de sulanabilir alanların yüzde 75, 80'inini açmışız. Marmara'da keza öyle, İç Anadolu'da istediğimiz yerde değiliz. Güneydoğu'da, Doğu'da GAP ve diğer projelerle hala yüzde 70-80 seviyelerine gelebilmiş değiliz. Önümüzde çok büyük yatırımlar var, ama bu yatırımları bir şekilde finanse edip üstesinden gelmemiz lazım. Çünkü ancak suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz, ancak suladıkça istediğimiz ürünleri üretebiliriz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise artan nüfus ve göçün suya olan ihtiyacı arttırdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise son 20 yılda temiz içme suyuna erişimde yüzde yirmilik bir azalma olduğunu, bundan sonra kullanılan suyu bile geri dönüştürerek kullanmamız gerektiğini söyledi.

Konuşmacılardan FMC Türkiye Ülke Müdürü Tahir Ertan, 2030 yılına kadar globalde su kullanımını yüzde 20 azaltmayı hedeflediklerini ifade ederken Jain Sulama Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Algun Çağlı ise, dünya ve Türkiye olarak su tasarrufunda fokuslanılması gereken alanın tarım olduğuna değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün katkılarıyla "FMC Turkey, Jain Sulama Sistemleri, Nativa Gübre ve Valagro Turkey" destekleriyle gerçekleşen ve Agro TV Kurucu Ortağı Doğan Başaran ile Webagron Kurucu Ortağı Özhan Türk'ün katılımlarıyla gerçekleşen zirvedeki oturumlarda sürdürülebilir su yönetimi için suyun geleceği, su kıtlığı- fakirliği, su tasarrufu bilinci, tarımda su kullanımı, tarımda su tasarrufu, tarımda sulama teknolojileri, bitki korumada suyun önemi, bitki beslemede su tutucu ürünler gibi konular uzman konuşmacılar tarafından değerlendirildi. - İSTANBUL

Bakan Pakdemirli: Suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz

Bekir Pakdemirli, Güneydoğu, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Suladıkça bu topraklardan verim alabiliriz' - Son Dakika Ekonomi


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