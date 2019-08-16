Bakan Pakdemirli: Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün hizmete aldığı sulama tesislerinde su tasarrufunun ön planda olduğu kapalı ve borulu sistemleri tercih ettiğini bildirdi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görüldüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir" ifadelerini kullandı.

'SULANAN ALANLARIN YÜZDE 28'İ KAPALI SİSTEM'

Türkiye'de ekonomik olarak sulanabilir alanın 8,5 milyon hektar olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. 2019 yılı itibariyle ülkemizde sulamaya açılan bu alanların ise yüzde 34'ünde klasik (vahşi) sulama, yüzde 38'inde kanaletli sulama ve yüzde 28'inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor."

YAĞMURLAMA VE DAMLAMA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE TASARRUFLU

Bakan Pakdemirli, 2003 yılı öncesi kapalı sistem sulama oranının yüzde 6 olduğunu belirterek, "2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pakdemirli, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araziden görüntü

-Sulama kanallarından görüntü

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Haber: ANKARA/DHA