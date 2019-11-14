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Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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