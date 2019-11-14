Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...
Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Bakan Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Tanıtım Toplantısı'na...

Bekir Pakdemirli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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