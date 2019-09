Bakan pakdemirli: sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Eğer yapabilirsek sütte ekstra zam konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek" dedi. İzmir 'in Bergama ilçesinde, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar , AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli , Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal , Bergama'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 18 Ağustos'ta, Karabağlar ilçesinde çıkan ve 2 gün süren orman yangınını hatırlatarak, alevlere ortalama 12 dakikada müdahale edildiğini vurguladı. Pakdemirli, "Geçen yıldan bu yana 18 dakikadan 12 dakikaya indik. 6 dakikada özellikle rüzgarın olduğu zamanda çok şey fark ediyor. Bunu da söyleyen Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi'dir. Bu sistem, Türkiye 'nin açık ara dünyada birinci olduğunu söylüyor. Yani yangında ormanlık alanı artırmada dünyada en önde geliyoruz. Yangınlarla mücadelede en iyi konumdayız. Buna rağmen ağacın siyasetini yapıp, 'Neden uçak kullanmadın', 'Niye şunu yapmadın' diyorlar. Özellikle İzmirli CHP'li siyasetçilere soruyorum; İzmir'deki yangınımızı PKK üstlendi. Neden biriniz çıkıp da PKK'yı lanetleyen bir açıklamada bulunmadınız? Bunları derdi ağaç falan değil. Bunların derdi, bakanlığımız ve benim üzerimden hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı 'mızı yıpratmak" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Aşırı sol bir örgüt bizim için bir suç duyurusunda bulunmuş, 'Bunlar yetersiz kaldı' diye. Benim için bu bir gurur vesikasıdır; çünkü bizim teşkilatımız dört dörtlük bir teşkilat, yeri geldiği zaman şehitler vermiş. Son İzmir yangınımızda da bir helikopter pilotumuzu şehit verdik; ama bunlar bu kadar alçalabiliyorlar. Bu kadar alçalıp, çok çalışkan ve yüksek derecede motivasyonu olan bir teşkilatın üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün biri, tweet atmış; 'Bakan ormanları yakan olma yapan ol' diye. Bir de video paylaşmış. Paylaştığı video bizim orman personelinin organize ettiği vatandaşla beraber bir çalışma. Bu klavye silahşörleri, bir şeyi bilmedikleri gibi bir de böyle uydurma, yalan, düzenbaz haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyor. Bunların cevabını vereceğiz. Önce o milletvekili çıksın, PKK'yı lanetlesin ondan sonra biz de muhatap almaya başlayalım."SÜT ZAMMIÇam fıstığındaki verim ve kalite kaybı sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, süt zammıyla ilgili de konuştu. Pakdemirli, "Bu dünyada çözülmemiş bir problem. Bu işi çözmek bizim için zorunlu hale gelmiştir. Türkiye'de son 17 yılda tarım ve hayvancılığa verilen destekler 2 milyar liradan 16 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Büyükbaş hayvan varlığı ise 3,5 misli arttı. Süt üretiminde de 4 misli artış var. İnşallah önümüzdeki aylarda, eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyi'ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek. Türkiye'nin her ürününün arkasındayız. Tüm ürünlerde destekleyici ve üretici dostu politikaları sürdürmeye devam edeceğiz. Zeytinle ilgili seçim dönemi bir açıklamam oldu. 'Tane zeytine de destek vereceğiz' diye. Dün itibarıyla 2020 bütçesine koyduğumuzun müjdesini vermek isterim. İnşallah tane zeytine de bundan sonra destek vereceğiz" dedi.'5 BİN VATANDAŞIMIZ İŞ VE AŞ SAHİBİ OLACAK'Bergama'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağının müjdesini daha önce verdiğini kaydeden Pakdemirli, "Seçimden önce 560 bin metrekare alanda kuracağımızı söylemiştim. Bu alanı 3 milyon 460 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bu organize sanayi bölgesinde 250 büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletme faaliyet gösterecek. Bu yatırım sayesinde de Bergama'da 5 bin vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak" diye konuştu.CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 'in kuru üzümle ilgi açıklamalarını da değerlendiren Bakan Pakdemirli, "Üzümle ilgili farfara yapıyor. Diyor ki 'TMO üzüm almıyor'. Tamamen yalan. 'TMO olarak 10 liradan 9 numarayı alacağız' dedik. Şu ana kadar bin 300 tonun üzerinde üzüm almışız. Ortalaması 9,83 lira. Tabi müstahsil makbuzundan kaynaklı stopajı düştüğü için fiyatı bu kadar; ama ortalamada verdiğimiz sözü tutmuşuz. Hiçbir yerde hiç şikayet yokken yanlarına üretici olmayan insanları alıp hadlerini, çaplarını aşan laflar ediyorlar. Siyasi nezaketten, üsluptan uzak bu tarz yaklaşımları, söylemleri kınıyorum" dedi.