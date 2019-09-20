Bakan pakdemirli: sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (3)

'YAĞMURLAR BAŞLAMADAN BİTİRİN' TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama'da Arasta Çarşısı'nı gezerek, esnafla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kınık ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Poyracık Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cuma namazını kılan Pakdemirli, ardından Poyracık Ovası'nda ıslah çalışması sürdürülen Bakırçay kanal temizliği şantiyesine gitti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesi yetkilileriyle görüştü. Pakdemirli, çalışmanın 600 metre kalan kısmının, yağmurlar başlamadan bitirilmesi talimatını verdi. Pakdemirli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte mahalle muhtarlarının sorunlarını şantiye alanında dinleyip, genel müdürlüklere iletileceğini açıkladı. Kınık Şehir Stadı'na gelen Bakan Pakdemirli, helikopterle ilçeden ayrıldı.

Hande NAYMAN- Cevdet ŞEN/İZMİR,

