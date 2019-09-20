Son Dakika Haberleri: Bakan pakdemirli: sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (3)
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Bakan pakdemirli: sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (3)

1 saat önce

'YAĞMURLAR BAŞLAMADAN BİTİRİN' TALİMATITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama'da Arasta Çarşısı'nı gezerek, esnafla sohbet etti.

Bakan pakdemirli: sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (3), System.String[]

'YAĞMURLAR BAŞLAMADAN BİTİRİN' TALİMATI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama'da Arasta Çarşısı'nı gezerek, esnafla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Kınık ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Poyracık Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cuma namazını kılan Pakdemirli, ardından Poyracık Ovası'nda ıslah çalışması sürdürülen Bakırçay kanal temizliği şantiyesine gitti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesi yetkilileriyle görüştü. Pakdemirli, çalışmanın 600 metre kalan kısmının, yağmurlar başlamadan bitirilmesi talimatını verdi. Pakdemirli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte mahalle muhtarlarının sorunlarını şantiye alanında dinleyip, genel müdürlüklere iletileceğini açıkladı. Kınık Şehir Stadı'na gelen Bakan Pakdemirli, helikopterle ilçeden ayrıldı.

Hande NAYMAN- Cevdet ŞEN/İZMİR,


Bekir Pakdemirli, Bergama, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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