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Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak."
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