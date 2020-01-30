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Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak." - ANKARA
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