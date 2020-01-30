Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için 'Ulusal Su Planı' hazırlanacak." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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