Bakan Pakdemirli: Taklit ve tağşiş yapanları ticaretten men etmemiz gerekiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: Taklit ve tağşiş yapanları ticaretten men etmemiz gerekiyor - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Taklit ve tağşiş yapanları ticaretten men etmemiz gerekiyor

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürün üretenler işletmelerle ilgili, "Bunu alışkanlık haline getirenlerin ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezası, başka türlü cezalarla toplum sağlığını tehdit etmekten men etmemiz gerekiyor.

Bakan Pakdemirli: Taklit ve tağşiş yapanları ticaretten men etmemiz gerekiyor, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürün üretenler işletmelerle ilgili, "Bunu alışkanlık haline getirenlerin ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezası, başka türlü cezalarla toplum sağlığını tehdit etmekten men etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı yasal düzenleme hem külliyede hem de Meclis'te çalışılıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasındaki işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, tarım-orman sektörünü temsil edenler olarak, bilimle daima iç içe olduklarını söyledi. Pakdemirli, protokol ile altyapının ortak kullanımı, personel ve eğitim, Ar-Ge, öğrenci, etkinlik ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri konularının işbirliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması için gereken çerçevenin ortaya konulduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Bakan Pakdemirli, üniversite sınavında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere burs vermeyi planladıklarını söyleyerek, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk 10 bine girip tercihleri sonucu, bakanlığımızın asli görevlerini yürüten ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, orman mühendislikleri ile veteriner fakültelerine yerleşenlere bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Strateji Başkanlığımız konuyu çalışıyor, bakanlık ve bütçe mevzuatıyla ilgili bir engel olmazsa, tarım orman sektörlerimizdeki bu alanlara gençlerimizin ilgisini daha çok çekmek istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki, tarım-orman bölümleri; en az tıp kadar, hukuk kadar, öğretmenlik bölümleri kadar rağbet görsün, bizi tercih eden en başarılı öğrencileri bizler de burs ve staj imkanlarıyla destekleyelim" dedi.

'SABOTAJ İDDİASI KOMPLO TEORİSİ'

Soruları da cevaplayan Bakan Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi deniz geçişi isale hattındaki arızayla ilgili sabotaj iddalarına cevap vererek, "Sabotaj olması için çok örgütlü bir şey olması gerekir. Çünkü 280 metre denizin altında şamandıranın kesilmiş olması lazım. 280 metreye dalabilmiş dalgıç ben tanımıyorum. Bunlar komplo teorilerinden öte bir şey değil. Olayın kaynağı doğal sebepler gibi gözüküyor. Konuyla alakalı çalışmalar devam ediyor" dedi.

'TİCARETTEN MEN EDİLMELERİ GERİKİYOR'

Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürün üretilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Mevcut mevzuatta hapis cezası yok. Mevcutta cezaların hepsini en yüksek şekilde uygulayacağımız mevzuatları belirledik ve yönetmenlikleri düzenledik. Ancak zaman zaman bu taklit ve tağşişi yapanlar ödedikleri cezalardan daha fazla bir kazanç elde ettikleri için, bu taklit ve tağşişi yapmaya devam edebiliyorlar. Bunu da farklı isimler altında farklı şirketler altında ve farklı adreslerde yapıyorlar. Bunu engelleme konusunda bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Tabii ki bu yasal düzenlemedeki amaç neticeyi tam anlamıyla almak. Bunu alışkanlık haline getirmiş olanlar yanlışlıklar yapmış olabilirler. Almış oldukları ürünlerden dolayı onların da hataları olabilir. Önemli olan birden fazla yapmış olanların ve alışkanlık haline getirmiş olanların bu meslekten ve ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezası gerekiyorsa da başka türlü cezalarla toplum sağlığını tehdit etmekten bu arkadaşları men etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız bu yönde, tüm kurumların burada görüşleri önemli. Bununla alakalı yasal düzenleme hem külliyede hem de Meclis'te çalışılıyor. En yakın zamanda bu konuyla ilgili bir yasal düzenlemenin çıkmasını hep birlikte bekliyoruz."


Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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