Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Tarım, Günlük Siyasete Alet Edilmemeli (2)

Bakan Pakdemirli: Tarım, Günlük Siyasete Alet Edilmemeli (2)

2 saat önce

TIRAZLI MAHALLESİ'NE ZİYARETİzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallelerindeki temaslarına Tırazlı ziyaretiyle devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisini burada karşılayanlarla sohbet etti.

Bakan Pakdemirli: Tarım, Günlük Siyasete Alet Edilmemeli (2), System.String[]
TIRAZLI MAHALLESİ'NE ZİYARET

İzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallelerindeki temaslarına Tırazlı ziyaretiyle devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisini burada karşılayanlarla sohbet etti. Kendisinin de çiftçi ve üretici olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ben de sizlerden biriyim. Çiftçiyim, üreticiyim. Sizlerin dertlerinizi çok iyi biliyoruz, dertlerinize derman olmanın çabası içerisindeyiz. Sıkıntılarınızı gidermenin çabası içerisindeyiz. Sizin derdinizle gece gündüz dertleniyoruz" dedi.

Tırazlı Mahallesi'ne yönelik projelerden de bahseden Pakdemirli, "Mahallede mesire yeri kuruyoruz. 50 dekar alanda bin 400 tane fıstık çamı dikeceğiz. 3 yıl boyunca bakımını Orman Bölge Müdürlüğü yapacak. Sonra 49 yıllığına ücretsiz kullanımınıza sunuyoruz. 49 yıllığına geliri mahalle halkımızın olacak. Yaklaşık 20 bin ahlat ağacı yerli armut kalemleri ile aşılanacak ve ekonomik değer kazanacak. Bunlardan da köy halkımız faydalanacak. Orman kadastrosu ile ilgili sorunlar konusunda da Orman Genel Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapacak" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

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