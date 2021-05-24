Bakan Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak"

24.05.2021 12:42
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım işçilerinin kademeli olarak aşılanmasına başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım işçilerinin kademeli olarak aşılanmasına başlanacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Hatay'a geldi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde buğday hasadına katılan Bakan Pakdemirli, buğdayın stratejik bir ürün olduğuna vurgu yaparak, ülkemizin yeterli stoğunun mevcut olduğunu, herkesin içinin rahat olması gerektiğini ve buğday konusunda Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Gübre desteğinde yüzde 100 artış sağladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "2019'da 4 TL'den 8 TL'ye, 2020'de ise 8 TL'den 16 TL'ye yükselttik. Yine benzer şekilde mazot desteğini de artırdık. 2019'da mazot desteği yüzde 27 artışla 15 TL'den 19 TL'ye yükseldi. 2019'da prim desteğini yüzde 100 artışla 5 TL'den 10 TL'ye artırdık" dedi.

Türkiye'de bu yıl ekilen alanlarda azalış olmadığını söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"TMO üreticilerimizi memnun edecek üretici dostu alım fiyatları açıklıyor. Makarnalık buğdayın alım fiyatı yüzde 36 arışla tonu 2 bin 450 TL, ekmeklik buğday yine yüzde 36 artışla 2 bin 250 TL, arpa yüzde 37 artışla bin 750 TL olarak belirlendi. Ton başına 275 TL'yi bulan bir destek. Bakanlık olarak piyasayı yakından takip ediyoruz. Piyasa dengesi ve regülasyonu sağlanacak. İlk günlerde borsalarda verilen fiyatlar gerçekçi değil. Üreticiyi memnun ettik, koruduk, tüketicileri de kollayacağız. Yem maliyetlerini kontrol altında tutacağız. TMO hasat sonu satış fiyatları, başa baş maliyetlerle açıklanacak. Stok takviyesi için yetkimiz var ve gerekli olan her türlü tedbirleri alacağız."

Bakan Pakdemirli tarım paydaşlarının da aşılanmaya başlanacağını belirterek "Tarım işçileri ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektörün bunların da aşılanmasına Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli ve hızlı şekilde bunlarında aşılanmasına başlanacak" dedi.

Bakan Pakdemirli daha sonra biçerdövere binerek buğday hasadını gerçekleştirdi.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)

Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak
Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak
Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak
Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak
Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak

Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz kademeli aşılanacak' - Son Dakika


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