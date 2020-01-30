Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar) - Son Dakika

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Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar)
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (10)
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