Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar)

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (10)

Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı (Detaylar)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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