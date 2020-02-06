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Bakan Pakdemirli: "Tarım sektörüne ilgi çok büyük"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:03 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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