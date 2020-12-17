Bakan Pakdemirli: "Tarım ve gıdada tam bağımsızlık için önemli kavramlar: Yerli üretim, kendine yeterlilik" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Tarım ve gıdada tam bağımsızlık için önemli kavramlar: Yerli üretim, kendine yeterlilik"

17.12.2020 17:41
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıdada tam bağımsız olabilmek için "yerli üretim" ve "kendine yeterlilik" kavramlarının önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıdada tam bağımsız olabilmek için "yerli üretim" ve "kendine yeterlilik" kavramlarının önemli olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlediği "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" Programı'nda Tarım-Gıda Paneli'nin açılış konuşmasını yaptı.

Medya ve dijitalleşmenin bütün toplumların, devletlerin kaderlerinde stratejik roller üstlendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bizler de sık sık dijital ve toplumsal kampanyalar düzenleyerek politikalarımızı 'halk için, halkla beraber' hayata geçiriyor ve bunları muhakkak medyamız ile paylaşıyoruz. 'Tarım-Orman Şurası', 'Geleceğe Nefes-Fidan Dikme Seferberliği', 'Gıdanı Koru Kampanyası', 'Geleceğin Tarımı-Tarımın Geleceği Platformu' bunlardan sadece birkaçı." diye konuştu.

Pakdemirli, Bakanlık olarak bu yıl dijital dönüşüme daha fazla önem verdiklerine işaret ederek bu kapsamda 15 yıl aradan sonra düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası'nda tarımsal inovasyon ve dijitalleşmenin ön planda tutulduğunu dile getirdi. Bu yıl, ülke tarımı adına dijital bir devrime imza attıklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kısaca, üretici ve tüketiciyi buluşturan bir platform. Arkasında, sözleşmeli üretim başta olmak üzere, üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, aracı unsurların kaldırılması, üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının artırılması gibi tarıma değer katacak birçok faktör var." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, bugüne kadar DİTAP'ta yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacminin gerçekleştiğini aktararak şu an sistemde 160 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcı bulunduğu bilgisini verdi.

"Dijital Tarım Kütüphanesi'nde 40 bin kitap bulunuyor"

Dijital dönüşüm hamlesi kapsamında, temmuzda e-Tarım Portalı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Pakdemirli, toplam 138 hizmeti bu portaldan çevrim içi olarak sunduklarını belirtti. Pakdemirli, "Dijital Tarım Kütüphanesi"nin hükümet ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında yapılan "Zirai Dokümantasyon/Bilgi Merkezi Projesi" anlaşmasına dayanılarak kurulduğuna değinerek söz konusu kütüphanede 40 bin kitap ve 400'den fazla süreli yayın bulunduğunu söyledi.

Ülkenin ilk yerli ve milli elektrikli traktör prototipini ürettiklerinin, 20 adet için seri üretime geçtiklerinin altını çizen Pakdemirli, 65 beygir gücündeki Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme Projesi'nin çalışmalarının da devam ettiğini anlattı.

Pakdemirli, temmuzda hayata geçen bir diğer projenin de "Tarımın Geleceği-Geleceğin Tarımı Platformu" olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, tarım sektöründe sahip olduğumuz potansiyelimizi, dinamiklerimizi ve küresel gelişmeleri yatırımcılarımız ile paylaştık. İş dünyasının görüş ve önerilerini alarak değerlendirdik. Girişimciler için bitkisel ve hayvansal üretimde yatırım rehberleri hazırladık. Diğer taraftan tarımda yeni teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için üniversitelerle iş birliğimizi hızlandırdık."

"Tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi"

2050'de Dünya ve Türkiye nüfusunda yaklaşık yüzde 30 artış öngörüldüğüne, kişi başına düşen işlenen tarım arazisi miktarında ise yüzde 20 azalma beklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını anlattı.

Pakdemirli, söz konusu ihtiyaç nedeniyle birçok uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmalarda, 21. yüzyıl için tarım ve gıdanın stratejik mücadele alanı olarak ön plana çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunlar bizim Bakanlığımız sorumluluğu altında. Pandemi sonrasında tarımda bazı konular daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Tarım ve gıdada tam bağımsız olabilmemiz için önemli olan kavramlar, yerli üretim ve kendine yeterlilik. Ayrıca, önemle üstünde durmamız gereken bir diğer konu da gıda kaybı ve israfı. Dünya'da üretilen gıdanın her yıl, 3'te biri kayıp ve israf oluyor. Bunu en aza indirecek tedbirlerin alınması artık zorunlu hale geldi. Bu kapsamda biz de 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' diyerek, bu kayıp ve israfları önlemek için toplumsal farkındalık kampanyasını hayata geçirdik."

Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes, Medya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Tarım ve gıdada tam bağımsızlık için önemli kavramlar: Yerli üretim, kendine yeterlilik' - Son Dakika Ekonomi


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