Bakan Pakdemirli: "Tarım ve hayvancılıkta bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağışların geçen yıla kıyasla arttığını belirterek, "Tarım ve hayvancılık alanında bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor. Ormancılık alanında da hem yeşili korumak hem de artırmak konusunda tüm tedbirlerimiz aldık." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, 2022 yılına ilişkin hedeflerini anlattı.

Bu yılın tüm dünyada olduğu gibi kuraklık, Kovid-19 salgını, seller ve orman yangınlarıyla geçtiğini ifade eden Pakdemirli, tüm olumsuzluklara rağmen özellikle tarım sektörünün son 3 yıldır büyümeye devam ettiğini söyledi.

Pakdemirli, 2021'de tarımsal üretimin kuraklıktan bir miktar etkilendiğine dikkati çekerek, "2020 yılında biz aslında rekor bir üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Ormancılık alanında son 5 yılda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre 45'inci sıradan 27'nci sıraya geldik. Hayvancılıkta, Avrupa'da küçükbaşta birinciydik, şimdi büyükbaşta da birinci duruma geldik. Bu anlamda Türkiye'de besiciliğin, yetiştiriciliğin çok daha iyi duruma geliyor olması bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

"150 milyon hektar civarında alanı daha sulamaya açma hedefimiz var"

Son 3 yılda 71 barajın inşasını bitirdikleri bilgisini veren Pakdemirli, su alanında 41 milyar lira yatırım yaptıklarını ve 1000 tesisi devreye aldıklarını bildirdi.

Pakdemirli, 2022 yılında çok daha büyük başarılara imza atmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağışlarımız iyi gidiyor. Çiftçilerimiz geçen yıla göre yüzde 30 varan oranda daha fazla yağış almaya başladı. Sadece belki belli bölgelerimizde hala yağışlarımız az olmakla beraber Türkiye genelinde yağışlarımız iyi gidiyor. Tarım ve hayvancılık alanında bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor. Ormancılık alanında da hem yeşili korumak hem de artırmak konusunda tüm tedbirlerimiz aldık. Vatandaşlarımızla beraber 252 milyon adet fidanı diktik. Gelecek yıl bunun fevkinde bir ağaç dikimi yapıyor olacağız. Su alanında da en azından 40 civarında barajı bitirip 150 bin hektar civarında alanı daha sulamaya açma hedefimiz var."