Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak"

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak"

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak" - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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