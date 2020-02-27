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Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak"
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak"
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak" - ANKARA
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