Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılan '4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongerisi'ne online katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldıklarını, çiftçilerle tüketicilerin bir...

Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yapılan '4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongerisi'ne online katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldıklarını, çiftçilerle tüketicilerin bir araya getirildiği Online Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle ile gerçekleştirilen "4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi"ne Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, salgın tedbirleri kapsamında kongreye online olarak katıldı. Kongrede Covid-19 sürecinde eğitim, belediyecilik ve sosyalleşme, ekonomiye ve ticari hayata etkileri, toplum psikolojisine etkileri, sanayi, sağlık durumları ile gelecek ve sürdürülebilirlik konuları görüşülerek, katılımcılar 326 bildiri sunacak. Kongre Başkanlığını Körfez Belediyesi Meclis Salonunda Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Öznur Gökkaya yönetti. Kongre açılışına Bakan Pakdemirli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Panel Başkanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya katıldı.

2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Koronavirüse hazırlıksız bir şekilde yakalanan dünya bundan sonra yeni bir çıkış aramaktadır. Görüyoruz ki son 200 yıldır rekabet halinde olan küreselci, ulus devletçi, popülist hareketler, yeni güç mücadelesinin başlıca aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecektir. Bu akışın istikametini bugün alınan kararlar, bu süreçte uygulanan politikalar, bundan sonra ortaya konulacak sosyal ve iktisadi duruş belirleyecektir. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptıkları çalışmalar bu kuvvetli akışın yönünü ve çevresini şekillendirecektir. Pandemi sonrası dünyada bu üç ana unsurunun daha fazla önem kazanacağı açık. Bio güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği. Önümüzdeki on yılların gündemi bu olacak. İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik ihtiyacı gelir. Bizim atalarımız ihtiyaçlar hiyerarşisinde asırlar önce daha güzel özetlemiş ve 'Karnı tok, sırtı pek' demiş. Yani gıda ve güvenlik. Bizler pandemi öncesinde de dünyanın ve insanlığın gidişatını biraz erken okumuş, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Teknoloji imkanlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha hızlı ve yaygın işler yapabilmek, küresel rekabet içerisinde daha aktif bulunabilmek için ilan etmiştik" dedi.

'14 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİ KAYIT OLDU'

Teknoloji programını halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Geldiğimiz noktada pandemi bu dijitalleşme işini tercihe değil, mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak bu kapsamda son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik. Çiftçilerimizin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketicimiz ve esnafımızın aradığı kalitede ve standartta ürünü tedarik edebileceği teknoloji platformu olan Online Dijital Tarım Pazarı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Lansmanından bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ve sermaye sahibi aynı ortamda daha etkili bir şekilde buluşacak. Bu birçok bakımdan önemli, tasarruflar yaparak enerjilerini doğru yolda kullanabileceklerdir. Biz tarımda inovasyona inanıyor ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

'18.8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR'

'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduklarını belirten Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine salgın döneminde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portalı sektör içerisinde içsel ve bilimsel büyük bir dönüşüme vesile olacaktır. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan dijital kütüphane uygulamasında tarımla ilgili binlerce kitap ve akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. İsabetli bir farkındalık oluşturduğumuzda ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfın da gerçekleştirilecek yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Bu da yılda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir."


Marmara, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Tarım ve teknolojinin kesiştiği projeleri devreye aldık - Son Dakika

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