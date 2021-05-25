Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)

25.05.2021 00:10
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5), System.String[]

'KURAKLIKTAN MİNİMUM DERECEDE ETKİLENMENİN YOLLARINI ARIYORUZ' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çiftçiler, üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

'KURAKLIKTAN MİNİMUM DERECEDE ETKİLENMENİN YOLLARINI ARIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çiftçiler, üretici birlikleri ve ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Pakdemirli, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdıklarını ve 126 milyon ton bitkisel üretim yaptıklarını söyledi. Konuşmasında yaşanan kuraklığa dikkat çeken Pakdemirli, "Bu sene maalesef tabi ki üretimimiz bir miktar etkilenecek ve kuraklığımız var. İster istemez bu kuraklıktan etkileneceğiz ama bundan minimum derecede etkilenmenin yollarını arıyoruz ve bundan etkilenenleri de nasıl TARSİM haricinde daha fazla koruyabiliriz, bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor, il ve ilçelerimizde hasar tespitlerimiz de sürüyor. Allah'a bin şükür olsun ki, kuralıktan dolayı ne bir kıtlığımız olacak, ne de herhangi bir üründe eksikliğimiz olacak. Bununla ilgili tüm tedbirlerimizi başta Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık ve bu işi yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'MUHALEFET PARTİLERİ DAHİ BU FİYATLARI BEKLEMİYORDU'Çiftçiyi ve üreticiyi hiçbir zaman mağdur etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade eden Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üretici dostu fiyatları açıkladı. İnanın muhalefet partileri dahi bu fiyatları beklemiyordu ama Türkiye'nin gerçeklerine uyan ve çiftçimizi sürdürülebilir bir şekilde üretime teşvik edecek rakamlar buydu. Bunlar da asgarisiydi" dedi.HATAY'A SON 3 YILDA 1,5 MİLYAR DESTEK VERDİK'Hatay'a 19 yılda 10.3 milyar lira destek verdiklerini belirten Pakdemirli, son 3 yılda ormancılık faaliyetleri kapsamında 14 milyon fidan diktiklerini aktardı. Pakdemirli, "3 bal ormanı, 2 mesire yeri yaptık 8 milyon ORKÖY desteği ve son 3 yılda aslında en başında söylediğim gibi 1,5 milyarı geçen bir destekle Hatay'ın ekonomisine 2 baraj ve 2 içme suyu tesisi ve bir sulama tesisi iletim hattı ve 8 taşkın koruma tesisini de devreye aldık. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde Devlet Su İşleri yatırımlarımıza devam ediyor olacağız" ifadesini kullandı.'YETİŞTİRİCİLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'Bitkisel üretimde farklı konularda 9 yeni projeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında LEADER yani Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulamasıyla 4 ilçede kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak dernek statüsünde yerel eylem gruplarının kuruluşunu destekleyeceklerini ve bunların her birine 2'şer milyon lira hibe ödemesi planladıklarını söyledi. Pakdemirli, "Aile işletmelerine yönelik yüzde 40 hibeli düve desteği projesine başvuran tüm yetiştiricilerimizi destekleyeceğiz. Toplam 1,5 milyon TL hibe ödeyeceğiz. İvesi koyunu ve kıl keçisine destek veriyoruz. Soy kütüğü sistemine kayıtlı yetiştiricilere, anaç küçükbaşlara 100 TL, bu tesislerden koç, teke alan üreticilere 500 TL destek vereceğiz. 2021 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 21 Mayıs'ta yayınlandı. Hataylı yetiştiricilerimiz de bu hibelerden faydalanacak. Yeni ağıl yapımı ve kapasite artırımına yüzde 50 hibe, hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yüzde 50 hibe, makine-ekipman alımına yüzde 50 hibe sağlayacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, ormancılıkta 2021'de Hatay'da 15 milyon lira yatırım yapacaklarını, 1,7 milyon fidan dikeceklerini ve 5 milyon fidan üreteceklerini, 3 mesire yeri tesis edeceklerini, 1,6 milyon lira ORKÖY desteği sağlayacaklarını ifade etti.


Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)
Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5)

Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Tarım, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5) - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim         
00:34
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna yanıt: Hiç düşünmedim         
00:06
Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına "Tehdit yoktu" diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt         
23:41
Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı         
23:20
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım         
22:45
Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi         
21:25
Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti         
21:00
La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak         
20:19
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 00:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: Tarım, yüzde 5'e varan büyümeyle ekonomiye büyük katkı sağladı (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement