Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Tarımla İlgili Her Konu Siyasete Alet Ediliyor

Bakan Pakdemirli: Tarımla İlgili Her Konu Siyasete Alet Ediliyor

1 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımla ilgili her konu ne yazık ki günlük siyasete alet ediliyor" dedi.

Bakan Pakdemirli: Tarımla İlgili Her Konu Siyasete Alet Ediliyor, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımla ilgili her konu ne yazık ki  günlük siyasete alet ediliyor" dedi.

Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan Bakan Pakdemirli, Nevşehir Ticaret Borsası Doğa Tohumculuk A.Ş.'nin laboratuvar ve seralarında inceleme yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Pakdemirli, " Türkiye'nin tohumculuk açısından gelmiş olduğu noktayı görmüş ve istişare etmiş olduk. Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. 2002 yılında 150 bin ton alım oldu. Bugün 1 milyon 50 bin ton oldu. Nevşehir'de de bunun başarılı bir örneğini gördük. Bu da tarım sektörü olarak bizi son derece memnun etti" diye konuştu.

'150 BİN TON ÜRETİMDEN 1 MİLYON 50 BİN TONA GELMİŞİZ'

Tarımla ilgili konuların siyasete alet edildiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarımla ilgili her konu ne yazık ki günlük siyasete alet ediliyor; ama buradaki rakamları ve gerçekleri bilerek konuşmak gerekli diye düşünüyorum. Yani 150 bin ton üretimden 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Dünyada da 11'inci sıradayız. Yani Türkiye, 2023 ile ilgili kendisine hep ilk 10'da olmak gibi bir hedef koydu. Tohumculuk sektöründe de aslında 11'inci sırayla ve 750 milyon dolarla dünyada ihracatta 11'inci sıradayız. Tabii ki daha iyi yapmamız lazım. Bu tarz insiyatif ve girişimleri bakanlık olarak, sektör olarak mutlaka destekliyor olmamız lazım. Daha iyiye doğru bir yolculuğa çıkmamız lazım, bulunduğumuz yeri de kötü görmüyor olmamız gerekiyor" diye konuştu.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Nevşehir, Bekir Pakdemirli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:45:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Tarımla İlgili Her Konu Siyasete Alet Ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]