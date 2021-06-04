Üreticiye 158 milyon liralık destek ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 158 milyon liralık desteğin, bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; mazot, gübre desteği kapsamında 18 ilde 17 bin 870 üreticiye 102 milyon 984 bin 007 TL, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 9 ilde 11 bin 576 üreticiye 39 milyon 442 bin 369 TL, tarımsal kalkınma destekleri kapsamında ise 29 kişiye yüzde 50 hibe desteği olarak 7 milyon 331 bin 498 TL ödeme yapılacağını kaydetti. Pakdemirli, küçük aile işletme desteği kapsamında 64 ilde 14 bin 443 aileye 4 milyon 490 bin 883 TL, çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin 228 TL ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, toplam 158 milyon 121 bin 984 TL'lik destekleme ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.