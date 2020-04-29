Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pakdemirli: 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız' -... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pakdemirli: "Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız" -...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu. (2)
Bakan Pakdemirli: "Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız"
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:59 Kaynak: AA
Son Dakika İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak