GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI - Son Dakika

GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

06.04.2021 13:20

Bakan Pakdemirli Tarımsal hasılamız, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.

Bakan Pakdemirli Tarımsal hasılamız, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gaziantep'te düzenlenen 12'nci Gaptarım-Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki açılışta Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile üreticiler ve davetliler de yer aldı.

Bu tür fuarların, kentlerin tarım ve hayvancılıktaki başarısına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler ve yeni fırsatlarla tanışan çiftçilerin de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek fırsatlar elde edebileceğini kaydetti.

Geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, büyükbaş varlığının 2020'de 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, küçükbaş varlığının ise son 1 yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselip, 30 yılın en yüksek rakamına geldiğini belirtti.

'BİTKİSEL ÜRETİMİMİZ 126 MİLYON TONA YÜKSELDİ'

Türkiye'nin coğrafi konum açısından büyük avantaja sahip olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldiğini söyledi. Pakdemirli, 'Bulunduğumuz konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşabiliyoruz. Geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükseldi. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz' diye konuştu.

'2021'İ SU VE SULAMA YATIRIMLARINDA HAMLE YILI İLAN ETTİK'

Bakan Pakdemirli, Türkiye tarihinde ilk kez 'Su Şurası' gerçekleştirdiklerini belirterek, 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettiklerini kaydetti. Suyun tarım ve gıda güvenliğinin garantisi konumunda olduğunu aktaran Pakdemirli, "Meteorolojik kuraklığa rağmen bitkisel üretimdeki rekor artışlarda, sulama yatırımlarının büyük rolü var. 2050 yılında nüfusumuzun 106 milyona ulaşması bekleniyor. Bu nüfusu doyurmak için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretmek, bu gıda üretimi için de yüzde15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Bu nedenle Gaziantep'te ve ülkemizin tamamında suyumuzu vatan bilerek, en verimli şekilde nasıl kullanacağımızı hesap ederek, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında tarımsal desteklerin ciddi oranda artırıldığının altını çizerek, 2020'de yüzde 4,8 büyüyen tarımın, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını söyledi. Pakdemirli, "Tarımsal hasılamız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz? diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Gaziantep'te tarım ve hayvancılık alanında yeni müjdeler verdiğini belirterek, "13 bin dekar atıl boş alanlarımızda kırmızı mercimek ekimi. 5 bin adet erkek Antep fıstık ağacı ile 5 bin dekar alanda fıstık bahçesi tesisi. Verimi artırmak için 10 bin litre organik sıvı gübrenin biber yetiştiriciliğinde kullanılması. 13 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi. 9 bin dekar alanda yem bitkileri ekimi. Toplam 190 milyon bütçeli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesi'ni geçen ay başlattık ve Gaziantep'i de bu projeden faydalanan illerimiz içinde dahil ettik. 3 yıl sürecek bu proje kapsamında büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Bal ile birlikte katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik üreticimizin güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz dedi.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.

GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI
GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet, Gaziantep, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP BAKAN PAKDEMİRLİ TARIMSAL HASILAMIZ, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei