Bakan Pakdemirli: "Tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizle birlikteyiz" - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: "Tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizle birlikteyiz"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım programında konuştu. (6)
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29.04.2020 20:15:42. #1.13#
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