Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100...
14.10.2020 10:35
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık.
Bakan Pakdemirli: "TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık. 2,4 milyar lira prim desteği, 1,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi." - ANKARA
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