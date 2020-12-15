Bakan Pakdemirli, TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile AK Parti hükümetleri döneminde hem destek hem de müdahale alımlarını başlattık, çiftçimiz bu işten son derece memnundur." dedi.

Pakdemirli, sertifikalı tohum üretiminin 8 kat artışla 1 milyon 150 bin tona ulaştığını, tohum ihracatının 17 milyon dolardan 155 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Tarladaki yerli tohumun yeterliliğinin yüzde 96 civarında olduğunu, bununla alakalı gerçeklerin muhalefet partilerinin söylediği gibi olmadığını belirten Pakdemirli, hayvansal üretimle alakalı da son 2 yılda büyükbaşta yüzde 8, küçükbaşta yüzde 20 artışın olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, süt üretiminde yüzde 11, kırmızı et üretiminde yüzde 7, su ürünlerinde yüzde 33 artışın söz konusu olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri konusunda da değerlendirmede bulundu.

Pakdemirli, 2019-2020 döneminde 2,4 milyon iş yerine denetim yaptıklarını, pandemi sürecinde bu denetimlerin artırıldığını söyledi.

Taklit ve tağşiş yapanların ifşa edildiğinin altını çizen Pakdemirli, 2012-2020 döneminde 26 kez ifşa duyurusu olduğunu, yalnızca 2020'de 5 kez ifşa açıkladıklarını belirterek, taklit ve tağşiş konusunda yapılan ceza artırımlarına ilişkin TBMM'ye teşekkürlerini sundu.

Pakdemirli, ormancılık alanında da Türkiye'nin başarılı işler yürüttüğünü söyledi.

Orman alanlarının 22,7 milyon hektardan 22,9 milyon hektara ulaştığını ifade eden Pakdemirli, yangınlara ilk müdahale süresinin 40 dakikadan 12 dakikaya indiğini, 2020'de orman yangınlarıyla mücadelede 27 helikopter, 2 uçak, bir İHA, 6 idari helikopter ile 2 bin 600 taşıtın hizmet verdiğini belirtti.

2021 yılı hedefleri

Bakan Pakdemirli, 2021 yılı hedeflerine de değinerek 2,5 milyon dekar meranın ıslahını gerçekleştireceklerini söyledi.

Ayrıca kırsal kalkınmada 1,3 milyar lira destek sağlamayı planladıklarını aktaran Pakdemirli, diğer faaliyetlere ilişkin şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projesiyle ülke genelinde 200 milyon lira hibe vermeyi planlıyoruz. Lisanslı depoculukta 170 milyon lira hibe, su ürünleri yetiştiriciliğinde hedefimiz 450 bin ton üretime ulaşmaktır. 2023 yılında 600 bin ton üretim ile 2 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma hedefimiz 8,5 milyon hektar alan, orman alanlarında da Türkiye toplam topraklarının yüzde 30'udur. İHA sayımız 4 olacak, 2021 yılında 270 milyon fidan üreteceğiz, 32 milyon metreküp odun ürünleri üreteceğiz. Odun dışı üretimimizde 1,6 milyar dolar ihracatımız olacak.

DSİ faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 51 baraj, 39 gölet, 92 sulama tesisi, 44 toplulaştırma tesisi, 15 içme, atık suyu tesisi ve 137 taşkın kontrol tesisini tamamlayacağız. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı; 'Yağmur yağarken ıslanmayacağım diyemezsiniz' Tüm dünya ekonomik sıkıntıyla Kovid-19 belasıyla kavrulurken 'hiçbir sıkıntı yok, her şey güllük, gülistanlık' da diyemezsiniz. Görünen o ki tarımla ilgili her şey iye gidiyor. Bardağın biraz da dolu tarafını görmek lazım. Yaptırdığım ölçüm sonucu 2,5 yılda 750 bin kilometre bu arkadaşınız yol yapmış. Tüm bayramlar dahil olmak üzere ailemi arkamda bırakarak ya bir yangında ya bir depremde ya bir tarlada ya bir serada ya bir ağılda ya da bir ahırdaydım."

"Çiftçiyi tefeciden kurtardık"

Pakdemirli, Türkiye'de traktör üretiminin 1940'larda 1070 olduğunu, 1970'li yıllarda 105 bin, 2002 yılında 997 bin, AK Parti hükümetleri döneminde ise 1 milyon 355 bin rakamına ulaşıldığını söyledi.

Sulanan alanların 3,5 milyon hektardan 6,5 milyon hektara geldiğini kaydeden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Buğday fiyatlarıyla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz; dünya fiyatları 160 dolarken, biz bu sene 182 dolar fiyat açıkladık. Biz her zaman üreticinin hakkını savunuruz. Domates üreticisinin zorda olduğu söylendi. Domates üretiminde yüzde 36 üretim artmış, nasıl üretici zorda? İhracat 253 bin tondan 535 bin tona gelmiş. Fiyatı ise 276 dolardan 567 dolara gelmiş. Sadece Rusya Federasyonu'ndan topu topu 2 bin 500 ton ürün geriye dönmüş. Biz üretici dostu politikalar üreteceğimizi söylemiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile AK Parti hükümetleri döneminde hem destek hem de müdahale alımlarını başlattık, çiftçimiz bu işten son derece memnundur. Limon ihracatında dünyada üçüncü sıradayız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri faaliyetlerinde ise 347 bin çiftçiden 3 bin 863'ü takipte. Bu oran yüzde 1,1'e denk geliyor. Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye net ihracatçı konumdadır."

Bakan Pakdemirli, Bakanlığının faaliyetlerine ait gelen 3 bin 180 soru önergesinin 2 bin 830'unun cevaplandığını, bu oranla da soru önergelerine en fazla cevap veren 3. bakanlık olduklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)