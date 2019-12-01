Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı.

Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavisinin ardından doğaya bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, köylüler tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı akbaba, Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahası'nda tedavi edildi. Kara akbabaya burada uçuş eğitimi de verildi.

Bakan Pakdemirli tarafından, Gölcük'te ait olduğu ortama tekrar bırakılan kara akbabanın kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilogram olarak ölçüldü.

Kara akbabanın Türkiye'de bilinen en büyük popülasyonu, 22-27 çiftle Eskişehir Türkmenbaba Dağları'nda bulunuyor.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, Gölcük'te endemik bir tür olan 650 Abant alasını da göle saldı.

Bekir Pakdemirli, Bolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu talimat verdi! Pasaport polislerinin kıyafetleri değişti
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca çalışanın gözü yarınki toplantıda Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor! Ölçüm yaptırmayanlara 1895 lira ceza kesilecek Bodrum katında 270 akrep besleyen adama 60 bin 163 lira ceza

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 16:28:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, tedavi edilen kara akbabayı doğaya saldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]