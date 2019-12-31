Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda ekiplerin yaralı olarak bulduktan sonra tedavileri yapılan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavileri yaptırılan hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek." dedi.Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli  son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.


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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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