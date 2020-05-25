Bakan Pakdemirli: Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsün henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık" dedi.

Bakan Pakdemirli: Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsün henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatı çalışanlarının bayramını video konferans aracılığıyla kutladı. Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı araya mesafeler koyarak kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Salgın nedeniyle gıda güvenliğinde bir aksama olmaması için çok yoğun bir ramazan ayı geçirdiklerini belirten Pakdemirli, bu dönemde üreticilerin elinin bereketli topraklardan ayırmadan üretimde kalmaları ve vatandaşların gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaması için özveriyle çalışan personeline teşekkür etti. Bakan Pakdemirli, aldıkları tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Koronavirüs salgını Türkiye'ye ulaşmadan önce, şubat ayında gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmaması için bakanlık olarak gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Pakdemirli, 15 Mart'ta virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte aldıkları tedbirleri ise şöyle açıkladı:

"Öncelikle hemen Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduk. Kurduğumuz 'Ürün Masaları' ile 50'ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergileri, ithalatı, ihracatı ve yeterliliği gibi birçok konuyu yakından takip etmeye başladık. 'Alo 174 Gıda Hattı' ve 'WhatsApp Gıda İhbar Hattı' aracılığıyla salgın ile ilgili bakanlığımıza yöneltilen sorulara ve sorunlara anında dönüş yaptık. Atık sularda virüs testleri yapmaya başladık. Yine virüse kökten çözüm olabilmesi için Pendik ve Etlik Veteriner Kontrol Enstitülerimizi, hemen aşı çalışmalarına dahil ettik. Tarımsal üretimin içinde olan çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk. Tarımsal destekleme başvuru sürelerini uzattık. Süt üretiminin sürdürülebilirliği için; 2019 Aralık, 2020 Ocak, Şubat ve Mart ayı çiğ süt prim desteğini, 15 kuruşa kadar artırdık. Çiftçilerimizin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içerisindeyiz. Küçük aile işletimlerine destek olmak amacıyla; büyükbaş hayvan başı 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 Milyon liralık yem desteği vereceğiz. ve en önemlisi alınan tedbirler kapsamında; çiftçilerimizi ve gıda tedarik zincirindeki paydaşlarımızı pek çok kısıtlamadan muaf tuttuk."

'70 YILLIK RÜYA OLAN ILISU'DA ENERJİ ÜRETİMİ BAŞLADI'

Ramazan ayında hiç durmadan çalışarak, bir ayda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; son 18 yılda suya ve enerjiye yaptığımız dev yatırımlarımıza mega bir projeyi daha eklemiş olduk. 70 yıllık bir rüya olan ve AK Parti hükümetleri döneminde 12 yılda tamamladığımız Ilısu Barajı'mızın ilk türbinini 19 Mayıs'ta devreye aldık. İnşallah Ilısu Barajı'mız da enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltacak, bölge huzurunu sağlayacak çok önemli bir hamle olacak. Geçen hafta 'Gıdanı Koru' kampanyamızı kamuoyuna tanıtarak büyük bir farkındalık oluşturduk. Çünkü ülkemizde gıda kayıp ve israfını bir nebze, yani yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, bunun anlamı 10 milyar lira, yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı demek. Bu oranı yüzde 5 yapmayı başarırsak 25 milyar lira demek. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir. Kısacası bu kaybın ekonomik boyutu da oldukça yüksek. Dolayısıyla biz de zararın neresinden dönülürse kar bilerek; tüm halkımıza 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' diyoruz."

Bakan Pakdemirli ayrıca, TİGEM- Ceylanpınar'da 60 bin dekar alanı sulamaya açarak Türkiye tarımına kazandırdıklarını belirtti.


Bekir Pakdemirli, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık - Son Dakika

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